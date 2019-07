Rada7.ee viimasel sünnipäeval esinevad Thou Shell Of Death, Fvnerals Suurbritanniast, Ocean Districts, Leech, Sibyl Vane, Talbot, 4-got-10 ja Söör Paul.

"Leech oli nullindate keskel kindlasti üks Rada7.ee lemmikbände. Ilmselt selle pärast, et nii liikmed kui fännid pidevalt foorumis sõna võtsid. Mäletan, et käisin isegi kunagi singliesitlusel World Clinicus, mis tollal Westmanni kohal asus. Juba siis tundus ulmeäge. Natuke isegi kahju, et ühest albumist kaugemale ei jõutud. Loodan, et Rada7.ee sünnipäeva live on nagu kohtumine seda tüüpi vana sõbraga, kellega pole küll ammu näinud, aga samas pole piinlik ka ning lõpuks ei tundugi nagu viimasest kohtumisest aastaid möödas on," mõtiskleb radatiimist Stanislav Barašev, kes korduvalt Leechi Rada7.ee tarvis küsitles.

Leechi debüütalbum "Tram-O-Gram" ilmus 2007. aasta lõpus. Albumi kümme lugu ja plaadi kujundus moodustavad mõttelise terviku ning lähtuvad samast kontseptsioonist. Temaatika on aktuaalne tänagi - bändi sõnul on need kõrvalseisva vaatleja iroonilised märkmed inimkonnast, kes ootab mingit müstilist päästjat ega tee samas ise midagi, et oma tegevusest põhjustatud hävingut ära hoida. Need on postkaardid katastroofijärgsest maailmast, mis ilma inimesteta ei pruugigi just kõige halvem koht olla.

Ilmunud album sai positiivse tagasiside nii fännidelt kui kriitikutelt, kuid kolm korda nullist kirjutamist alustatud debüütalbumile kulunud aeg ja energia osutus bändile endale saatuslikuks. Leechi viimane live toimus 2008 aasta lõpus. Tulevikku nägid kõik liikmed erinevalt ning bänd suikus vaikselt unele. Küll algseks pettumuseks muusikasõpradele, kuid uueks alguseks mitmetele teistele põnevatele muusikalistele seiklustele – nende hulgas bassimehe Magnus Andre nii metalringkondades kui laiemalt tunnustatud Talbot, mis samuti Rada7.ee viimasel sünnipäeval üles astub.

Kuulake Leechi.