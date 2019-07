Kid Cudi eelolevast albumist valmib Netflixi sari

Nii telesari kui ka album kannavad mõlemad pealkirja "Entergalactic" ja Cudi kirjutab, lavastab ja produtseerib sarja koos telekanali ABS sarja "Black-ish" looja Kenya Barrisega, vahendab Fader.

Netflixi sarjas kuuleb palju albumi muusikat ja see jälgib ühte noormeest tema teekonnal armastuse leidmiseni. ""Enter Galactic" on ka Cudi 2009. aasta albumi "Man on the Moon: The End of the Day" ühe loo pealkiri.

Mais kinnitas Cudi, et ta annab 2020. aastal välja uut muusikat ja läheb tuurile. Cudi jagas uudist albumiga sama nime kandva sarja kohta teatega, et "see on alles algus".

Im just gettin started!! "Entergalactic" coming next year!! https://t.co/FYi2r8Xm28 — The Chosen One (@KidCudi) July 22, 2019

Cudi muude ettevõtmiste hulka väljaspool muusikat kuuluvad rollid HBO sarjas "Westworld" ja eelolevas Luca Guadagnino lavastatud filmis "We Are Who We Are". Samuti astub ta üles eelolevas filmi "Bill and Ted" järjes pealkirjaga "BiIll And Ted Face The Music" ning filmis "Dreamland", mis räägib opioidiepideemiast ja mille peaosades astuvad üles Gary Oldman ja Armie Hammer.