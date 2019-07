Paliverest sai üheks õhtuks Metsiku Lääne kaevanduslinn

Holster klubi võtab Metsiku Lääne päeva tõsiselt. Näitlejatel on ajastutruud kostüümid ja proove tehti hoolega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tüki kirjutanud teleajakirjanik Vahur Lauri ütles, et maailmas on suur hulk inimesi, kes pole oma lapsepõlvest üle saanud ja kellele meeldib mängida seikluslikke asju.

"Ja samal ajal ka natukene pingutada sellepärast, et me kõik oleme ju asjaarmastajad ja ega see mingisuguse etenduse lavastamine väga kerge ju ka ei ole. Eks ta on niisugune väike väljakutse," rääkis Lauri.

Lavastuses astus teiste seas üles ERR-i Moskva korrespondent Anton Aleksejev. Kuna ta on õppinud aastate eest teatrikunsti, tuli Aleksejevil olla ka tüki lavastaja.

"Mulle alati meeldisid vesternid. Kui ma asusin tööle ERR-i ja leidsin seal Vahuri, siis asi oligi põhimõtteliselt otsustatud. Tegime kamba ja liitusin meie Metsiku Lääne kambaga," selgitas Aleksejev, kuidas ühest ajakirjanikust võib saada kauboi.

"Ma olen mitmed aastad lubanud, et ma tulen ja sel aastal kuidagi langesid kõik asjad omavahel kokku. Ja seda enam, et minu meelest kirjutajal on ka lõpuks see konsistents jõudnud nii kaugele, et selles on intriigi, huvi, tulistamist - kõik nii nagu see aeg ette nägi," rääkis Emil Rutiku.

Pärast etendust algas kontsert. Omal ajal hakati Itaalias tehtud vesterne kutsuma spagetivesterniteks. Spagette Paliveres ei pakutud, küll aga Emil Rutiku küpsetatud pitsat.