Lasnamäe pirukafestival meelitas külastajaid rohkete maitsetega

Kuidas defineerida n-ö muusikafestivali tunnet? Seal on mingi osa ootusärevust, veidi teadmatust, pisut ehk isegi hirmu, et kas ikka jõuab kõiki artiste näha, keda tahaks. Võiks arvata, et kui oled korra festivalil käinud, siis kaob see tunne ära, aga ei, kaugeltki mitte.