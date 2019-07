Politsei vahistas naise, kes ähvardas A$AP Rocky pärast Rootsi saatkonna õhku lasta

Naine võeti teisipäeval vahi alla pärast seda, kui ta väidetavalt karjus ja vandus saatkonna töötajate suunas ning lükkas ümber ühe väljapanekutahvli ja osa mööblist. Ühe tunnistuse järgi oli ta päev varem visanud saatkonna ukse pihta Coca-Cola pudelist tundmatut vedelikku ja kirjutanud sellest sotsiaalmeedias, vahendab Billboard.

Naisele esitati süüdistus välisriigi valitsuse vara tahtlikus lõhkumises ja kahjustamises, välisriigi saatkonnast lahkumisest keeldumises ning ebaseaduslikus sisenemises ja vähem kui 1000 dollari väärtuses vara hävitamises ning ta vabastati kautsjoni vastu.

A$AP Rocky on Rootsi vanglas kinni peetud alates 3. juulist ja ootab kohtu ette minekut kallaletungi eest. President Donald Trump on tema toetuseks teinud postitusi sotsiaalvõrgustikus Twitter, kirjutades, et ta on Rootsi peaministris Stefan Löfvenis väga pettunud, et viimane ei ole saanud juhtumi lahendamiseks midagi ette võtta.