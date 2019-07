Amazon keskendub tuleval hooajal sarjadele, millelt võib oodata kommertsedu

Nii ei jätka Amazon enam sarjade "Too Old to Die Young", "Romanoffid" ja "Patriot" tootmist. Taani režissööri Nicolas Winding Refni krimidraama "Too Old to Die Young" on olnud sel aastal üks julgemaid autorisarju, vene uusrikastest rääkiv sari "Romanoffid" on aga saanud vastakaid arvustusi ja spioonisari "Patriot" on olnud samuti liiga autorikeskne, ehkki tugev draamasari, kirjutab Indiewire.

Võistlus vaatajate pärast striimimiskeskondade vahel on tihenenud. Amazoni peamised konkurendid on Disney+, Apple TV + ja Netflix.