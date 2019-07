Haapsallu kogunenud joogahuvilised ei lasknud end palavast ilmast häirida

Joogafestivali korraldaja Merit Raju ütles "Aktuaalsele kaamerale", et festivalikülaliste hulgas on nii neid, kes on kogenud harrastajad, kui ka neid, kes alles teevad joogaga tutvust.

Jooga aitab tema sõnul stressirohke eluga toime tulla.

"Sageli on need umbes pooled või rohkem, kes on täitsa esimest korda joogafestivalil või siis esimest korda joogaga kokkupuutujad. Me sellepärast seda festivali paljuski ka teeme, et siin on nagu meie garantiitempel juures, et need on parimad esinejad ja parimad õpetajad, et saab proovida erinevaid stiile, mis sobiks endale just paremini," selgitas Raju.

"Eelmisel aastal käisin ka, siis olin esimest korda. Meeldibki jooga," rääkis joogafestivali külastaja Taimi, kes ei karda, et päike liiga teeks. "Siis ma lähen varju ja teen edasi," sõnas ta.

Festivalikülalise Tina sõnul on tähtis ka palju vett juua. "Oluline on juua nii palju vett kui võimalik ja püüda varjus olla. Kui sa ei tunne end hästi, siis on parem teha paus ja minna varju," selgitas ta.

Ojari meelitas jooga juurde tema tütar. "Ta vedas mind esimesse joogatrenni neli aastat tagasi jõululaupäeval," rääkis ta.

Haapsalu joogafestivali peetakse kaheksandat korda.