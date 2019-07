Galerii: Kultuurikatlas toimus esimene Tallinna veganfestival

Võrus anti laupäeval võim laste kätte ning käima läks festival "Rõõmust rõkkab maakera". Võru linna korraldatava festivali mõte on näidata, et Võru on lastesõbralik linn, kus on noortel peredel hea elada. Linn loodab sel moel hoida vanu ja meelitada kohale ka uusi elanikke.