A$AP Rocky fännid kutsuvad üles Rootsi kaubamärke boikottima

Kuna Rootsi peaminister Stefan Lofven keeldus USA president Donald Trumpi üleskutsest juhtumisse sekkuda, tegid ameeriklased sotsiaalvõrgustikus Twitter üleskutse hakata riiki ja selle maailmakuulsaid kaubamärke boikottima – eelkõige ja kõige enam just Rootsi mööbligiganti IKEA-t.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn't seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky