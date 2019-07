Lepatriinu: Raadio 2 on põhiline, aga ummikute ajal kuulan Raadio Tallinnat

Raadio 2 suvises programmis alustas 15. juunil saatesari "Kuumalaine", mille raames on igal laupäeval eetris ühe tuntud naismuusika autorisaade. Avaldame Menus iga saatejuhiga lühikesed intervjuud, sel korral vastas mõnele küsimusele Lepatriinu ehk Triinu Paomets.

Kas see oli esimene kogemus raadios saadet teha, kuidas läks? Kui polnud esimene, siis mida varem raadios teinud oled?

Olen varem Elmaris käinud kaassaatejuhiks ning korduvalt erinevates raadiotes intervjuudel, ent täitsa üksinda hoida seda laeva üleval – see oli täitsa esimene kogemus. Pigem on tunne, et läks väga hästi ja tahaks ikka veel ja veel.

Kirjelda oma saate muusikavalikut. Miks valisid just need lood?

Valisin ühed oma lemmikumad, millest viimasel ajal ei saa kohe üldse mitte küllalt. Lood, mis tõmbavad minu ka hommikul kohe nii käima, et suudan päevale rõõmsalt vastu minna. Äkki on minusuguseid veel. Tahtsin, et kõlaksid mõned vanad head ja mõned uued-huvitavad lood.

Kas kuulad ka ise raadiot? Milliseid jaamu või saateid kuulad?

Kuulan raadiot peamiselt autos või siis, kui vaja mõni konkreetne saade järele kuulata. Raadio 2 on põhiline go-to, aga pean tunnistama, et ummikute ajal mängib mul enamasti Raadio Tallinn. Sest ummik ajab närvi, aga jazz rahustab maha. Südaööl nende eetrist BBC News'i kuulata on ka pigem päris mõnus.



Vaikselt on algamas suviste kontsertide ja festivalide hooaeg. Milliseid üritusi algavast suvest soovitad?

Algavast suvest? Kohe on ju august. Augustibluusi soovitan eelkõige. Muss on mõnus ja Haapsalu on südamelähedane. Teine festival, kuhu isegi olen kuidagi meeletult tihti sattunud, on muidugi Intsikurmu Põlvas.