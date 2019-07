Video: Tarmo Tiisler näitas Viljandi folgil oma viiulimänguoskust

Tiisleri kolleegid Vikerraadiost said aasta tagasi Viljandis teada, et Tarmo Tiisler on alustanud viiuliõpinguid ning õpetaja Karoliina Kreintaali hinnangul saavutanud pärast aastast õpet laste muusikakooli 3. klassi taseme.

Kolleeg Arp Müller pressis tookord Tarmolt välja lubaduse, et aasta pärast saab Tarmo viiulimängu ka kuulata. Tänavusel Viljandi folgil andiski Tiisler sõpradele ja festivali külastajatele võimaluse hinnata, kui hea on tema pillimäng pärast kaheaastast õpet. Videos musitseerib koos Tarmo Tiisleriga Karoliina Kreintaal.