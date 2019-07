Chance the Rapperi debüütalbumil teeb kaasa hulk nimekaid külalisesinejaid

Ameerika räppar Chance the Rapper avaldas reedel oma debüütalbumi "The Big Day", mis on täis nimekaid külalisesinejaid.

Albumil teevad kaasa Chance'i vend Taylor ja tema isa Ken, indimuusika tähed Justin Vernon, Benjamin Gibbard ja Francis Starlite, külalisräpparid DaBaby, Nicki Minaj ja MadeinTYO, staarprodutsendid Murda Beatz ja Timbaland ning kaastöölised Nate Fox, Nico Segal ja Peter Cottontale hip-hopi ansamblist The Social Experiment, vahendab Pitchfork.

"The Big Day" on Chance the Rapper'i esimene stuudioalbum, varem on ta välja andnud viis miksteipi. 2012. aastal ilmus "10 Day", 2013. aastal "Acid Rap", 2015, aastal "Free (Based Freestyles Mixtape)" koostöös Lil B-ga ning 2016. aastal "Coloring Book" ja "Merry Christmas Lil' Mama" koostöös Jeremihiga.