Tänavune Eesti aasta küla on Lüübnitsa

"Lüübnitsa on selline vägev küla, mis on Setumaa värav ja Euroopa Liidu lõpp, kus on kolm erinevat kultuuri: eesti, vene ja setu kultuur koos ja vinge-vinge rahvas ja vägev sibul," kirjeldas Lüübnitsa külavanem Urmas Sarja.

"See küla, mis asub Peipsi ääres, paistis silma eelkõige oma mitmekultuurilisuse poole pealt, kuidas inimesed omavahel sõltumata kultuuritaustast toimetavad, milliseid ettevõtmisi nad teevad. Ja selles külas on olemas see miski, see säde, see üheshoidmise tunne, kus inimesed koos olles loovad oma elu keskkonda selliseks nagu ise tahavad," selgitas külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk valikut.

Eelmise aasta küla oli Läsna-Loobu. Küla eestvedaja Heli Napi sõnul muutis tiitli saamine külaelus väga palju.

"Esiteks, meil on nüüd väga uhked külasildid mõlemal pool. Ja siis see, et meie küla on saanud väga palju uusi sõpru, käiakse palju rohkem külastamas kui varem. Enne võib-olla ei teatudki, mis küla see selline on, aga nüüd, ma arvan, et Eestis teab igaüks," rääkis Napp.

Lüübnitsa külavanem Urmas Sarja märkis, et kui esialgu arvati, et haldusreformi järel läheb elu halvemaks, siis külaelu läks just järjest paremaks.

"Meie ja terve küla jaoks tähendab see seda, et kõik see, mida arvati, et haldusreformi järgi võivad juhtuda sellised kurjad asjad, et kõik läheb halvemaks, aga küla jaoks tähendab see seda, et läks järjest paremaks, järjest lõbusamaks, usutakse uude omavalitsusse, üheskoos tehakse huvitavaid asju. Ja kindlasti tõusis ühtekuuluvustunne ja ühistegevus 100 või 110 protsenti," rääkis ta.