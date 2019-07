Video: Christopher Nolan hakkab "Tenetis" aega moonutama?

Kõnealuses videoklipis (allpool) näeb autosid, mis tagurdavad aeglases tempos mõlemas sõidusuunas ja kuigi tegemist võib olla tehnilise otsusega aidata režissööril jäädvustada konkreetset kaadrit, on The Independenti hinnangul lihtne spekuleerida, et tegemist võib olla millegi suuremaga, kuivõrd Nolani filmid "Memento" ja "Inception" tegelesid ajamõõtme moonutamisega.

Võimalik ajas rändamise teema näib väljaande hinnangul olevat kooskõlas ka filmi pealkirja uue kujundusega, kus filmi logo on stiliseeritud ühe ümber pööratud E-tähe ja tagurpidi pööratud T-tähega.

Christopher Nolani "Teneti" stiliseeritud logo.

Filmis astuvad üles John David Washington, Robert Pattinson, Clemence Poesy, Aaron Taylor-Johnson ja Dimple Kapadia. Samuti Kenneth Branagh ja Michael Caine.

"Tenet" jõuab kinodesse 17. juulil 2020.