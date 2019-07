Rootsi valitsus A$AP Rocky juhtumisse Trumpi nõudmistest olenemata sekkuma ei hakka

Trump avaldas neljapäeval sotsiaalvõrgustikus Twitter mitu postitust, kus nõudis riigilt räppari vabastamist pärast seda, kui viimasele esitati süüdistus kallaletungis. Rootsi valitsus teatas, et Trumpi säutsud ei aita räpparit aga vabastada, sest riigi õigussüsteem on poliitikast sõltumatu, vahendab The Independent.

Rootsi valitsus ütles, et on USA presidendile korduvalt selgitanud, et tema sekkumine ei aita, kuid Trump jätkas postituste tegemist, märkides muu hulgas, et USA teeb Rootsi heaks niivõrd palju, kuid näib, et vastupidises suunas see ei toimi. "Rootsi peaks keskenduma oma tõelisele kuritegevuse probleemile," lisas ta.

30-aastane muusik, produtsent ja modell, sünninimega Rakim Mayers võeti vahi alla umbes kolm nädalat tagasi pärast Stockholmis kahe mehega aset leidnud vägivaldset vahejuhtumit. Neljapäeval esitati A$AP Rockyle süüdistus kallaletungis ja ta astub kohtu ette järgmisel nädalal.

Trump, kes eelmisel nädalal kutsus Rootsi peaministrit Stefan Lofvenit üles A$AP Rocky vabastama, avaldas neljapäeval säutsu, kus ütles, et on Lofvenis väga pettunud ja nõudis riigilt ameeriklaste õiglast kohtlemist.

Rootsi valitsuse pressiesindaja ütles aga reedel, et valitsus juhtumisse ei sekku.

"Rootsi ja peaminister Stefan Lofven on nii Valge Maja kui ka Ameerika presidendiga suheldes andnud väga selgelt mõista, et Rootsis on kõik seaduse ees võrdsed ja valitsus ei saa kohtumenetlusse sekkuda," ütles pressiesindaja.

Plakatid kinnipidamisasutuse juures, kus räppar A$AP Rocky on kolmandat nädalat vahi all. Autor/allikas: STAFF/REUTERS/SCANPIX

Mayers on seni väitnud, et ta on süütu ning et väidetavad kannatanud provotseerisid teda ja tema kahte kaaslast, kellele on samuti esitatud süüdistus kallaletungis. Süüdimõistmise korral võib neid oodata kuni kaheaastane vangistus.

Trump on ka öelnud, et ta on valmis Mayersi kautsjoni isiklikult ära maksma, kuid Rootsil puudub kautsjonisüsteem.

Endine peaminister Carl Bildt ütles, et Lofven tegi õigesti, kui ta otsustas juhtumit pikemalt mitte kommenteerida.

"Ma arvan, et valitsusel on õigem Trumpiga mudamaadlusesse mitte minna. Tema võib asju niimoodi ajada, aga Rootsi niimoodi asju ajama ei peaks," ütles Bildt.

Mayers, keda tuntakse ka pseudonüümi Lord Flacko all, viibis Stockholmis hip-hop festivalil Smash. Vahistamise tõttu oli ta sunnitud tühistama kümmekond Euroopa turnee raames kavas olnud kontserti.