Eurovisioon jõuab USA-s Netflixi

Tänavuse, 2019. aasta Eurovisiooni poolfinaalid ja finaal on juba USA Netflixis saadaval. Samuti on huvilistel võimalik tellida 2020. aasta Eurovisiooni ülekandeid Netflixi vahendusel, teatas Eurovision tv.

Netflix ostis 2019. ja 2020. aasta Eurovisiooni näitamisõigused USA-s. Tel Avivis toimunud tänavused kontserdid on USA Netflixi kasutajatele nähtavad 22. juulist. Tänavune lauluvõistlus pakub fännidele vaatamisrõõmu rohkem kui kaheksaks tunniks.

Eurovisiooni peaprodutsent Jon Ola Sand kommenteeris, et Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) on rõõmus ameeriklastele pakutava võimaluse üle. "See on ideaalne aeg, arvestades USA plaani korraldada sarnast võistlust alates 2021. aastast," kommenteeris Sand. USA kavatseb Eurovisiooni eeskujul korraldada 2021. aastal lauluvõistluse American Song Contest.

Tänavune Eurovisiooni lauluvõistlus, mida Netflixist nautida saab, toimus Iisraelis Tel Avivis, Eestit esindas rootslane Victor Crone.