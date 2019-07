Galerii: Viljandis sai hoo sisse pärimusmuusika festival

25.-28. juulini toimuva festivali põhiprogrammis on rohkem kui 70 kontserti, koos Rohelise lava ja kõrvalprogrammi ülesastumistega on kontserte kavas ligi 130. XXVII Viljandi pärimusmuusika festivali teemaks on sel aastal "Hea lugu!" ning fookuses on põnevad, tähendusrikkad lood.

Festivali avamisele eelnev rongkäik sai alguse neljapäeval, 25. juulil Uku keskuse juurest. Arno Tamme lavastatud kontserdil mängisid Viljandi noorte sümfooniaorkester, Eesti ETNO laagri juhendajad, Cätlin Mägi, Herbert Konnula, Regina Mänd, Juhan Uppin, Maarja Soomre, Trio Viuväuvau.

Neljapäeval astusid festivalil teiste seas üles näiteks Lepaseree Ahvena kiuste, Ungari jutuvestja ja muusik András Berecz, Ghana kologo-kuningas King Ayisoba, Suurbritannia innovaatilisemaks folklauljaks tituleeritud Sam Lee, Orivesi All Stars Soomest, jutuvestja Tuup Inglismaalt, ning lätikeelset nime kandev Eesti kooslus Nikns Suns.

Festivali põhiprogrammi on lisandunud kaks kontserti: Moradokmai Theatre Community (Tai) astub üles 26.07 kell 22.00 Suures toas ning Pärlin (Eesti) 27.07 kell 22.30 Suures toas.

Lisaks kontsertprogrammile leiab rohkelt põnevat ka kogu festivali vältavast kõrvalprogrammist, kus on ligi 40 erinevat õpituba, matka jpm sündmust erinevas vanuses festivalikülastajatele.

Juba 27. korda toimuvast Viljandi pärimusmuusika festivalist saab järgnevatel päevadel osa ka rahvusringhäälingu raadiokanalite Klassikaraadio, Vikerraadio ja Raadio 4 vahendusel.