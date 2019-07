NOËP-i uut videot levitab sama plaadifirma, kes seisab hiti "Nevermind" taga

Viis aastat tagasi ilma suurema plaanita sooloprojekti NOËP alustanud Andres Kõpper teeb nüüd koostööd Itaalia maineka plaadifirmaga Time Records. Kõpper tunnistas, et suuri ootusi ta maailma vallutamises ei sea, kuid on kõnekas, et sama plaadifirma levitas eelmise aasta üht suurimat hitti "Nevermind".

Kõpper meenutas, et kui mõne aasta eest sooloprojektiga alustas, ei olnud tal kindlat plaani või eesmärki. Veel paar aastat tagasi jagas muusik oma aega videoproduktsiooni ja muusika vahel, kuid otsustas siis, et peab pühenduma vaid ühele. "Mul on kogu aeg nii palju teha, et ma ei kujutaks ette, et ma jõuaks teha teist ametit veel kõrvale," ütles Kõpper Raadio 2 suvises hommikuprogrammis.

Muusikutöö juures hindab Kõpper võimalust tegeleda väga mitmekülgsete asjadega, ta kirjutab muusikat, produtseerib seda, loob postreid ja saab rakendada ka oma videooskusi. Täna ilmus Kõpperi lavastatud video singlile "Fk this up".

Loos lööb kaasa ka Briti laulja Chinchilla, kes on tänaseks saavutanud tähelepanu singlitega nagu "Fabulous" ja "Elements". Ka "Fk this up" võitleb oma võimaluse eest pääseda muusikaedetabelitesse üle maailma, sest lugu püüdis Itaalia maineka plaadifirma Time Records tähelepanu.

"Mu tiim saatis selle loo playlistidesse, et mängitaks, ja tuli välja, et üks playlist oli Itaalia label nimega Time Records. Nad saatsid vastu, et väga äge lugu, me tahame ära signida selle enda plaadifirma alla," rääkis Kõpper.

Nädal hiljem lendas Itaalia tiim juba Eestisse. "Neile see lugu väga meeldis ja ma kuulsin, et üks lugu, mille pärast nad viimati kuhugi kohale lendasid, oli Dennis Lloydi "Nevermind", mis oli mu eelmise aasta üks lemmiklugu. Ma olin eriti õnnelik selle kokkusattumuse üle," tõdes Kõpper.

Time Records rajati 1984. aastal ning on üks Itaalia juhtivaid plaadifirmasid. "Nevermind", mis eelmisel aastal välja anti, on Youtube'is kogunud 33 miljonit vaatamist.

Selleks, et ka "Fk this up" võimalused maailmas läbi lüüa oleksid suuremad, tegi NOËP loole muusikavideo. Pärast video avaldamist hakkab Time Records töötama selle nimel, et levitada Eesti muusiku singlit võimalikult laialt üle maailma. "Eks ole huvitav näha, mis saama hakkab," tõdes Kõpper.

Kõpper tunnistas, et muidugi oleks tore laias maailmas läbi lüüa. "Mulle kõige rohkem meeldiks puhtalt eksperimentaalses mõttes näha, kas sellist asja on võimalik teha. Kindlasti on," arutles Kõpper.

Samas tõi ta näiteks oma varasema koostöö tunnustatud Sony Musicuga, mis oli artisti sõnul küll äge asi, aga maailmakuulsust see kaasa ei toonud. "See, kuhumaani see jõuab, ei oska kunagi ette näha. Loodan, et läheb hästi," lisas ta.

Eestis Kõpper tihti kontserte ei anna, sest nii väikeses riigis pole lihtsalt mõtet iga natukese aja tagant viies eri linnas üles astuda. "Mulle hullult meeldib, et Eesti

on väike. Mu lemmikkoht maailmas. Selle ainuke miinus on, et kui sa kuskil korra esined, siis selle jaoks tuleb teha promo ja raske on teha sinna midagi kõrvale," ütles Kõpper, et sotsiaalmeedias on samad inimesed ja mitme kontserdi juures

tekib tunne, et artisti saab igal pool kuulata.

Oma järgmise suurema kontserdi Eestis annab Kõpper 7. septembril. Lisainfot saab peagi NOËP-i Facebooki lehelt.