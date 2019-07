Muusikaprodutsent Andres Kõpper ehk NOËP esitles loo "Fk This Up" muusikavideot peoga Erinevate Tubade Klubis Tallinnas.

"Fk this up" on NOËPi singel, kus lööb kaasa ka Briti laulja Chinchilla, kes on tänaseks saavutanud tähelepanu singlitega nagu "Fabulous" ja "Elements".

Muusikavideo, mis ilmub Youtube'is reedel kell 16.00, lavastaja on NOËP.