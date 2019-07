Tänavusel festivalil tahetakse välja selgitada, miks üks tantsuviis või laul on selline nagu ta on, miks viisid kõlavad nagu nad kõlavad ja kuidas muusika kuulajani jõuab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neli päeva kestva festivali programmist leiab teemast lähtuvaid eriprojekte ja jutuvestjaid ning esindatud on ka tuntud pärimusmuusika raskekahurvägi.

Kontserte on festivali kavas kokku ligi 130.

"Aktuaalse kaamera" ajakirjanik Henry-Laur Allik küsis pärimusmuusika keskuse juhilt Tarmo Noormaalt, mida saab festivali esimest korda külastav inimene seal kuulda.

"Esimene kord on see kogemus kõige võimsam. Eelkõige näed väga palju pärimusmuusikat, väga rõõmsaid inimesi, kes enamjaolt on noored või nooremeelsed, näed väga kihvti looduslikku keskkonda. Kõik see kokku moodustab folgifiilingu, mille pärast inimesed iga aasta tagasi tulevad," vastas Noormaa.