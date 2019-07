HBO fännide soovist hoolimata "Troonide mängu" viimast hooaega ümber ei tee

HBO programmijuht Casey Bloys kinnitas, et fännide pahameelest hoolimata ei kavatseta "Troonide mängule" ("Game of Thrones") uut lõppu filmida.

"Troonide mängu" viimane hooaeg tõi kaasa paljude fännide pahameele, kes polnud rahul hittseriaali lõpplahendusega. 1,7 miljonit fänni kirjutas alla petitsioonile, kus nõuti kaheksanda hooaja ümberkirjutamist "osavamate" stsenaristide poolt, vahendas EW.

"On väga vähe pahupooli, mis puudutab nii populaarse seriaali tegemist. Üks, mis mul pähe tuleb, on see, et kui sa üritad seda lõpetada, siis on paljudel inimestel oma arvamus, kuidas see peaks lõppema," ütles Bloys.

Ta lisas, et petitsioon näitas fännide entusiasmi ja kirge seriaali osas. "Aga see pole olnud asi, mida me oleks tõsiselt kaalunud. Ja ma ei näe võimalust, et mõni muu telekanal seda kaaluks," lisas Bloys.

Hoolimata kriitikast pälvis "Troonide mängu" kaheksas hooaeg 32 Emmy nominatsiooni ja viimast hooaega vaatas üle 44 miljoni inimese.

Sarja viimane osa ja ka viimane hooaeg ajas fännid kahte leeri. Paljude arvates ei vastanud seriaali lõpp ootustele ning seda kajastavad ka internetipõhised filmiandmebaasid, kus fännid on sarja hooaega hinnanud rekordmadalalt. IMDB keskkonnas on kaheksanda hooaja viimase osa "The Iron Throne" keskmine hinne 4,2. Võrdluseks võib tuua kuuenda hooaja üheksanda episoodi "Battle of the Bastards", mille hinnang on 9,9 kümnest.