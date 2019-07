Erich Krieger: tänu Mürkale saigi "Sõbra laulust" lugu

"Sõbra laul" salvestati 1998. aastal, kui NBA-s oli streik ning Müürsepp väisas kodumaad. "Martin saabus Eestisse puhkama, kõik tänavakorvpalliturniirid ja minu jaoks polnud aega," meenutas Krieger "Vikerhommikus", et sai Müürsepal viimasel hetkel natist kinni.

Krieger tõdes, et kaalus juba varianti, et teeb loo Rauno Pehkaga. "Ma teadsin, et see on hea lugu, aga kui ma ise selle ära laulan, tuleb see liiga kriegerlik, võib-olla liiga koolitatud häälega," ütles Krieger, et ajas taga lihtsat spordimehe häält.

Kriegeril õnnestus Müürsepp kampa saada ning mehed on hiljem avaldanud veel paar lugu, näiteks "Aurik Viljandist" ja "Tallinn on lähedal". "Lihtsalt Martinil on see energia. Ma tänan teda ja isegi vabandan tema ees, et ma kasutasin teda ära, sest tänu temale sain ka mina natukene kuulsamaks. Tänu Mürkale sellest "Sõbra laulust" saigi lugu, mis siis, et see on minu kirjutatud," tõdes Krieger.

Muusik lisas, et Müürsepp on eraelus tagasihoidlik inimene ning tahab süveneda pigem treeneritöösse. Sellest hoolimata õnnestus korvpallur kaasata retrofestivalile We love the 90's, kus mehed koos lavale astuvad. Krieger tõdes, et kui tema esitab lugu igal oma kontserdil, siis Müürsepp vajas veidi aega, et laulusõnad uuesti meelde tuletada.