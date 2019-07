A$AP Rockyle esitati süüdistus kallaletungis

Rootsi prokurör teatas neljapäeval, et USA räppar A$AP Rocky, kelle kinnipidamine pärast Stockholmi tänavarüselust on tekitanud fännide hulgas furoori, astub kallaletungi eest kohtu ette ja jääb kuni kohtuprotsessi toimumiseni vahi alla.

"Täna esitasin kolmele kahtlustatavale süüdistuse kallaletungis, kuna minu hinnangul on juhtunu kuritegu, hoolimata enesekaitset ja provokatsioone puudutavatest vastuväidetest," ütles uurimist juhtiv prokurör Daniel Suneson oma avalduses.

A$AP Rocky peab kuni kohtuprotsessi toimumiseni jääma vahi alla. Kohtuistungite toimumise kuupäevi veel paika pandud ei ole, kuid eeldatavasti algavad need teisipäeval ja kestavad kolm päeva.

Suneson ütles, et otsustas A$AP Rockyle süüdistuse esitada pärast seda, kui ta oli uurinud uurimise jaoks kättesaadavaks tehtud videoid. "Väärib märkimist, et mul on olnud juurdepääs suuremale hulgale materjalidele kui see, mis oli varem kättesaadav Internetis," ütles ta.

Prokuröri tõendid

▪ Videod mobiiltelefonidest ja valvekaameratest.

▪ Politsei fotod ja kaardid kuriteopaigalt.

▪ Valvekaameratest saadud fotod kahtlustatavatest, kes lahkuvad koos ihukaitsjaga hotellist ja naasevad sinna pärast vahejuhtumit.

▪ Videomaterjal MAXi hamburgerirestorani valvekaameratest, kust näeb sündmuste esialgset kulgu.

▪ A$AP Rocky enda video.

▪ SMS ihukaitsja mobiiltelefonist, mis näitab vestlusi, kus ta väidab, et "nad tabasid sihtmärki", et "neil on vahejuhtumist olemas oma videomaterjal", et "videost on erinevaid versioone" ja et "ta tõstis sihtmärgi kaelapidi maast üles".

▪ SMS assistendi mobiiltelefonist, kus öeldakse, et "keegi lõi sihtmärki pudeliga", et "tal paluti filmida", et "keegi ütles, et ta magas nn parimad osad maha", et "A$AP Rocky videot muudeti enne selle Instagrami postitamist" ja et "ta loodab, et Mayers kustutas oma mobiiltelefonist kogu materjali".

▪ Tunnistused, seaduslikud tõendid ja fotod süüdistaja vigastuste kohta.

▪ Võrdluspilt: kuriteopaigalt leitud pudeli osad võrreldes pudeliga, mida Rakim Mayers hoiab käes Instagrami videos.

▪ Kuriteopaigalt leitud pudelikaela fotod. Pudelikaela DNA analüüs. Fotod süüdistaja kõrvaklappidest.

▪ Vestlus süüdistaja, A$AP Rocky ja kahe ülejäänud süüdistatavaga.

▪ Vestlus süüdistaja kaaslasega, keda on näha ka videotes.

▪ Kahe pealtnägija ülekuulamine, kes prokuröri sõnul tõendavad, et pudeleid kasutati kattevarjuna ja süüdistajat lõid ning peksid mitu inimest ja et vajadus enesekaitse järele puudus.

30-aastane räppar, kelle sünninimi on Rakim Mayers, vahistati koos kolme teise inimesega 3. juulil pärast 30. juunil Stockholmis toimunud tänavarüselust. Üks neist, räppari ihukaitsja, vabastati hiljem.

A$AP Rocky on kallaletungisüüdistust seni eitanud ja postitas oma Instagrami kontole videod vahejuhtumist, kus ta väitis, et kaks meest olid teda ja tema sõpru jälitanud ning ahistanud. Samuti väitis ta, et üks meestest oli visanud tema ihukaitsja pihta paari kõrvaklappe.

A$AP Rocky vahistamisel oli juhtumiga seotud kaks väidetavat ohvrit. Prokurör lõpetas tõendite puudumise tõttu aga ühe suhtes uurimise. Ühe väidetava ohvri suhtes algatati uurimine ahistamise ja kallaletungi osas, kuid prokurör lõpetas ka selle uurimise.

"Mulle tundub, et Rootsi tahab ta tuua kõigile näiteks ja see on nii ülekohtune, aga jah, nad tahavad ta tuua kõigile näiteks," märkis A$AP Rocky ema Renee Black kolmapäeval. "Ma ei taha öelda, et asi on rassis, aga nii see paistab," lisas ta. "Kui see kõnnib nagu part, prääksub nagu part, siis see on part."

Eelmisel nädalal selgus, et Kim Kardshian ja Kanye West olid teinud Valges Majas lobitööd, et aidata A$AP Rocky vabastada. President Donald Trump on lubanud räppari vabastamist ja USA-sse tagasi toomist toetada. Vahepeal on A$AP Rocky advokaadid ka ümber lükanud väidetavalt ebaõiged teated, et tema vangistustingimused on ebainimlikud.