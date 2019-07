Vetelpäästekoera Eike arvel on väikese poisi elupäästmine, suurimaks tänuks lapse suured silmad

Koeraperenaine Hiie Paas meenutas, et õnnelikult lõppenud õnnetus juhtus neli aastat tagasi esimesel advendil, kui Eike päästis Elva paisjärvest poisi, vahendas ETV "Ringvaade".

"Meie kuulsime kisa kaldalt, me olime eemal. Lasin koera lahti ja koer läks instinktipõhiselt läks kohe täpselt vette. Selleks hetkeks, kui mina jõudsin, tuli tema lapsega veest," ütles Paas.

Paasi sõnul oli see juhtum selge märk sellest, et loomaomanik teeb oma tööd õigesti ning koer suudab päästa. "See hetk oli, et laps saaks kiiresti sooja ja kuiva. Me läksime sealt emaga niimoodi lahku, et me isegi ei vahetanud kontakte. Lapse suured silmad ja käed ümber kaela, kui ma ta koera seljast maha võtsin, oli kõige suurem tänu, mis olla sai," ütles Paas.

Nooremana tegi Eike suviti trenni kaks kuni kolm korda nädalas, nüüd kaheksa-aastasena võib ta juba vabamalt võtta. Kutsika vetelpääste algkoolitus näeb ette, et koer ei torma valimatult vette, vaid läheb sinna käsu peale. Eike on võimeline ujuma kolm kuni neli kilomeetrit kaldast.

Eike kõrval on nüüd kasvamas ka pooleaastane Arabella. "Kui me kutsika võtsime, vaatas ta mind esimesed kolm päeva sellise pilguga, et ega te seda ometi siia ei jäta, te viite ju selle ära. Kui ta vaatas, et neljandal päeval oli kutsikas ikka veel kodus, siis ta nädal aega mossitas," kirjeldas Paas, kuidas Eike uue koera vastu võttis. Praeguseks on Eikest saanud tõeline kutsikaema, kes väikest neljajalgset välja koolitab.

Paasi sõnul kinnistuvad teadmised ohutust suplemisest lastele palju paremini, kui kõrval on koerad, kes vetelpäästekoolitusi läbi aitavad viia. Lisaks on Eike kasvatanud palju ka oma omanikku. "Ta on pannud mind elu teistsuguse pilguga vaatama," ütles Paas.

Rannas Eiket ja teisi sarnaseid koeri tööd tegemas näha ei saa, sest Eestis pole vetelpäästekoerad töö- ega ka teenistuskoerad. "Küll on kerget huvi selle vastu tuntud ja arvatud, et võib-olla võiks ühel hetkel koerad ka rannas olla," ütles Paas.