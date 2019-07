ERR-i raadiojaamad vahendavad Viljandist eredamaid folgielamusi

25.-28. juulini toimuva festivali põhiprogrammis on rohkem kui 70 kontserti, koos Rohelise lava ja kõrvalprogrammi ülesastumistega on kontserte kavas ligi 130. XXVII Viljandi pärimusmuusika festivali teemaks on sel aastal "Hea lugu!" ning fookuses on põnevad, tähendusrikkad lood.

Festivali avamisele eelnev rongkäik saab alguse neljapäeval, 25. juulil kell 12.30 Uku keskuse juurest, liituma on oodatud kõik pärimusmuusika sõbrad. Arno Tamme lavastatud kontserdil mängivad Viljandi noorte sümfooniaorkester, Eesti ETNO laagri juhendajad, Cätlin Mägi, Herbert Konnula, Regina Mänd, Juhan Uppin, Maarja Soomre, Trio Viuväuvau.

Neljapäeval astuvad festivalil teiste seas üles näiteks Lepaseree Ahvena kiuste, Ungari jutuvestja ja muusik András Berecz, Ghana kologo-kuningas King Ayisoba, Suurbritannia innovaatilisemaks folklauljaks tituleeritud Sam Lee, Orivesi All Stars Soomest, jutuvestja Tuup Inglismaalt, ning lätikeelset nime kandev Eesti kooslus Nikns Suns - kui nimetada vaid mõningaid.

Festivali põhiprogrammi on lisandunud kaks kontserti: Moradokmai Theatre Community (Tai) astub üles 26.07 kell 22.00 Suures toas ning Pärlin (Eesti) 27.07 kell 22.30 Suures toas.

Lisaks kontsertprogrammile leiab rohkelt põnevat ka kogu festivali vältavast kõrvalprogrammist, kus on ligi 40 erinevat õpituba, matka jpm sündmust erinevas vanuses festivalikülastajatele.

Viljandi Folk raadios:

Neljapäevast laupäevani vahendavad raadiokanalid Viljandis valitsevat festivalimelu, kohtumisi eriliste inimestega ja valikut silmapaistvatest kontsertidest. Klassikaraadio seab end Viljandisse sisse kolmeks päevaks, sest otse festivalisüdamest jõuab kuulajateni neljapäevast laupäevani kell 12 "Suvila" saade. Festivali kirkaimaid hetki vahendavad Lisete Velt ja Ivo Heinloo.

Vikerraadio võtab suuna Viljandisse reedel ja alates kell 15.10 on kolmeks tunniks otsesaade Arp Mülleri ja Tarmo Tiisleri kätes. Reedese festivalipäeva lõpetab kell 19 saade "Rahvasteball", mis toob Vikerraadio otse-eetrise folgipealiku Ando Kivibergi.

Ilma ei jää suve suurimast folgisündmusest ka Raadio 4 kuulajad, sest reedel ja laupäeval toovad festivali raadio-eetrisse reporterid Artur Aukon, Kira Evve, Varvara Sergejeva ja Jelizaveta Tustanovskaja, kelle otselülitused on raadioeetris reedel kell 14, kell 18 ja 19.30. Laupäevased sündmuses jõuavad Raadio 4 kuulajateni kolmetunnises otsesaates alates kell 15.

Festivalipäevil saab raadio vahendusel nautida ka mitut kontserti, sest Klassikaraadio teeb sel aastal kolmel päeval ülekandeid Pärimusmuusika Aida kontsertidelt ja põikab lisaks Jaani kirikusse.

Klassikaraadio ülekanded Viljandi Folgilt:

Neljapäeval, 25. juulil

Kell 16 Trio Soon-Piho-Lepasson

Kell 20 Tuup (lugudejutustaja Londonist)

Reedel, 26. juulil

Kell 14 Silver Sepp

Kell 17.30 Piret Päär & Rahvapillimehed

Kell 21 Drukmo Gyal Dakini (Hiina/Tiibet)

Laupäeval, 27. juulil

Kell 14 Eeva Talsi, Karoliina Kreintaal, Kristiina Ehin

Kell 17.30 Juhan Uppin

Kell 21.30 Andre Maaker, Saulius Petreikis, Laima Jansone