Seksuaalsüüdistustega võidelnud Casey Affleck tuleb välja filmiga, mis kujutab naisteta maailma

Casey Afflecki uue filmi "Light of My Life" tutvustusvideo jõudis avalikkuseni. Seksuaalsüüdistustega silmitsi seisnud Affleck lavastab ja näitleb filmis, mis kujutab ette maailma ilma naisteta.

"Light of My Life", mille lavastajaks ja peaosaliseks Affleck on, esilinastus aasta alguses Berliini filmifestivalil. Kinodesse jõuab linateos augustis, vahendas Independent.

Uus film kujutab maailma, kus naisi ei ole. Afflecki kehastatud isategelaskuju, kes püüab päästa oma tütart skeemi eest, kus naistele maailmas kohta pole.

Filmi esilinastusel Berliinis seisis Affleck taas silmitsi meediaga, pärast seda, kui oli kohtuväliselt jõudnud kokkuleppele kahe naisega, kes teda seksuaalses ahistamises ja väärkohtlemises süüdistasid. Eelmisel aastal tunnistas Affleck The Guardianile antud intervjuus, et käitus 2010. aastal filmi "I'm Still Here" võtteplatsil ebaprofessionaalselt ning kohtles naisi halvasti.

Uue filmi linastumise eel on mitmed kahelnud, kas Affleck on õige inimene lavastama taolist filmi #MeToo ajastul. Affleck ütles, et filmiidee tekkis tal enne, kui Me Too liikumine alguse sai. "Ma loodan, et inimesed hoiavad oma meeled avatud ning on oma kommentaarides vastutustundlikud ja kaalutlevad. Inimesed võivad iseenda eest rääkida, see on midagi, mida ma kontrollid ei saa," kommenteeris Affleck uut filmi ja teda puudutanud süüdistusi.

Filmis "Light of My Life" löövad kaasa veel näitlejad Elisabeth Moss ja Anna Pniowsky.