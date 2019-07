Al Bano ja Romina Poweri Tallinna kontserdi soojendaja on Erkki Otsman

Kesk-Eestis käivad uue Eesti mängufilmi "Talve" võtted, mis on järg Lutsu ainetel valminud "Kevade", "Suve" ja "Sügise" ekraniseeringutele. "Talve" stsenarist Martin Algus ütles, et filmi üheks tugevaimaks osaks on kaunis Eesti loodus ning "Talve" saab lõviosas filmitud suvel.