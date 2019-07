Eestlane pürgib Rootsi internetikuulsuse Jon Olssoni videomonteerijaks

"Vähem kui nädal tagasi kandideerisin Jon Olssoni töökuulutuse peale uue monteerija kohale. Tuhandete avalduste seast pääsesin edasi saja parima hulka ja sain võimaluse monteerida kokku Joni järgmine vlog," teatas Antson sotsiaalmeedias.

Eestlane on Olssoni vloge neli aastat jälginud ja peab meest üheks oma suurimaks eeskujuks. "Selline võimalus on olnud minu jaoks erakordne ja sõnulseletamatu. Mulle tähendaks erakordselt palju, kui te võtaksite ja vaataksite videot, jätaksite kommentaari, paneksite laigi või jagaksite seda oma sõpradega," kutsus Antson inimesi enda monteeritud videot vaatama.

Jon Olsson Delér on professionaalne suusataja, kes on viimastel aastatel kogunud tuntust Youtube'i videoblogijana. Eelmisel aastal ületas Olsson ühe miljoni jälgija piiri, praegu hoiab ennast tema tegemistega Youtube'i vahendusel kursis 1,4 miljonit inimest.

Antson ütles, et monteerijate konkurss on tihe ning suuremate jälgijaskondadega konkurendid saavad rohkem tähelepanu. "Seega igasugune kommentaar mu video all või Joni viimase video all, tähendaks ääretult palju," ütles Antson.