"Talve" stsenarist Martin Algus: Laagna teed me kinni ei pane, võib-olla mõne külatee

Kesk-Eestis käivad uue Eesti mängufilmi "Talve" võtted, mis on järg Oskar Lutsu ainetel valminud "Kevade", "Suve" ja "Sügise" ekraniseeringutele. "Talve" stsenarist Martin Algus ütles, et filmi üheks tugevaimaks osaks on kaunis Eesti loodus ning "Talve" saab lõviosas filmitud suvel.

"Filmis suvi näeb lihtsalt parem välja. Ja kui olla raamatutruu, siis seal ei ole ka ainult talvel tegelased, seal on terve aastaring sees," põhjendas Algus valikut Raadio 2 suvises hommikuprogrammis.

Filmivõtted algasid laupäeval Vooremaal. "Ilm on ilus, põllud haljendavad. Loomulikult me kasutame sama ümbrust, Paunvere ja Palamuse, mis on väljakujunenud paviljon selle filmi jaoks. Seal on praegu haruldaselt ilus," ütles Algus, et võtteperiood algas edukalt. "Vooremaa ja see looduse ilu on üks olulisi tegelasi selles filmis," lisas ta.

Lisaks looduse ilule püütakse pildile saada ka ajastule omane nägu. Filmi tegevus toimub aastal 1942, mil Eestis oli Saksa okupatsioon ning käis sõda. Alguse sõnul oli filmitiimi jaoks oluline ajastu endale selgeks teha ning tabada võimalikult täpselt selle perioodi väline külg. "See tunduski põnev selles mõttes, et ta on omamoodi ajastu, seal on sõda taustal, omad piirangud ja tohutu defitsiit," rääkis Algus, miks valiti just 1942.

Vooremaa elanikud on Alguse sõnul samuti elevil, et filmivõtted nende piirkonda on jõudnud. "Meil ei ole plaanis Laagna teel filmida, võib-olla mõne külatee peab korraks sulgema. Kohalikud on ka väga elevil, nii palju kui ma tean ja näinud olen. Ma usun, et meisse suhtutakse heatahtlikult, tõesti on tunne, et seda filmi on kaua oodatud," ütles Algus.

Viimane puuduolev kild

"Talve" film on Alguse sõnul viimane puuduolev kild Oskar Lutsu teoste järgi tehtud filmidest. "Kevade" valmis juba 50 aasta eest ning filmidest viimane, "Sügis" jõudis vaatajateni pea 30 aastat tagasi.

Alguse sõnul soovis produtsent Kris Taska "Talve" filmi juba tükk aega teha ja mitu aastat on murtud pead, kuidas seda lugu jutustama peaks. "Hetkel kuidagi õnneliku juhuse tõttu sattus kokku õige tiim, rahastaja, tahe oli juba varasemalt olemas ja me saime ka selle loo paika, me saime lõpuks aru, kuidas seda lugu tegema peab," rääkis Algus.

Algus ütles, et kuna "Talve" raamatut pole suures osas kirjutanud Oskar Luts, andis see filmitiimile vabamad käed materjali käsitleda. "Proovime teha filmi sama hea, sama võimsa ja ilusa kui on eelkäijad filmid ja olla Oskar Lutsu vääriline," lubas Algus.

Kui "Talve" raamat mõjub pika hüvastijätuna, siis filmis on Alguse sõnul vaja energiat. "Seal on vaja, et intriig toimiks ja me pidime päris palju ümber tegema. Filmi käivitav moment on Paunvere noorema põlvkonna armukolmnurk," ütles Algus. Armudraamad tekivad järsku, kui Arno Tali poeg Arnold tuleb välismaalt kodutallu tagasi ja ootamatult armub. "Kirg, armumine ja kõik laieneb seal ja vanem põlvkond on sellest haaratud," avas Algus veidi filmi tausta.

Alguse sõnul tunneb ta suurt lugupidamist ja kerget aukartust Lutsu loo ees. "Ma mõtlen, kuidas kõige täpsemini tabada tuuma ja kuidas need tegelased elama panna ja siis kaovad segavad kõrvalmõtted ära. Me võtame asja väga tõsiselt ja suhtume lugupidamisega kõigesse sellesse, mis enne on tehtud ja üritame samaväärilised olla," kinnitas Algus.