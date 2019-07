Chase & Status sai alguse 2003. aastal, mil Saul Milton (Chase) ja Will Kennard (Status) Manchesteris ülikoolis käies koos muusikat tegema hakkasid. Juba varasemalt Londonis teineteist tundnud muusikud olid suured vinüülikogujad ja nimetasid end toona magamistoa DJ-deks. Mixtape'ide vahetamisest alguse saanud sõprus jõudis peatselt Manchesteri klubide lavalaudadele.

Teinud oma esimeste singlitega Suurbritannia tantsumuusika edetabelis puhta töö, andis Chase & Status 2008. aastal välja debüütalbumi "More than Alot", selle aasta mais andsid nad välja viienda stuudioalbumi "RTRN II JUNGLE". Lisaks oma muusikale on nad produtseerinud ka mitmete muusikute singleid ja albumeid, teiste seas Rihanna, Rita Ora ja Example'i loomingut.

Kuula Chase & Statuse uut albumit "RTRN II JUNGLE":