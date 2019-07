Taylor Swift avaldas uue loo "The Archer"

"The Archer" ilmus kolmapäeval keset Swifti Instagrami-otseülekannet, kus ta ütles, et see on albumi "Lover" viies lugu. Ta selgitas ka oma traditsiooni panna sellele kohale kõige ausamad, emotsionaalsemad, haavatavamad ja isiklikumad lood, sest tema fännid hakkasid tema varasematel albumitel märkama teatud mustrit, vahendab Pitchfork.

"Lover" ilmub 23. augustil plaadifirma Republic alt. See sisaldab singleid "ME!" ja "You Need to Calm Down", mille video on 2019. aasta VMA-del nomineeritud ka aasta parima video auhinnale.

"You Need to Calm Down" on samuti auhindadele nomineeritud, sealhulgas parim lugu ja parim lavastajatöö. "ME!", kus teeb kaasa Panic! At the Discost tuntud Brendon Urie, on nomineeritud parima koostöö, parima eriefektide ja parima kinematograafia auhinnale.