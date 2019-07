Räppar Jaanus Saks hakkas kihlveo järel rokkima ja sai ootamatult menukaks

"Meil oli üks diil sõpradega. Ma tegin ühe veits laululiku loo, selline R&B lugu, mis oli vähe aeglasem ja mis pole väga minulik. Ma tegin selle koos Johanna Randmanniga ja siis me viskasime nalja, et kui see saab 100 000 vaatamist Youtube'is, siis ma teen mingi pop-roki loo ka ära," selgitas Saks Raadio 2 "Suveraadios", kuidas värske singel sündis.

Uus laul on saanud palju positiivset vastukaja. Kõigest nädalaga on laulu vaadatud Youtube'is üle 80 000 korra ja see on Eesti kõige kiiremini populaarsust koguv video. "Kõik kirjutavad mulle, et õu, what the hell," naeris Saks, et laul on tõesti ootamatult palju vastukaja saanud.

Saks ei oska öelda, kas see jääb tema esimeseks ja viimaseks katsetuseks selles žanris. "Eile rääkisime oma bändi bassimehega, see oli ka muidugi poolnaljatades, aga et järgmise loo akordid on juba olemas, et hakkame tegema. Nüüd ongi selline imelik situatsioon, et tegelikult ei ole kunagi sellist mussi teinud ja samas on fun. Kui mingi hea idee tuleb, võiks lõbu pärast mingi projekti teha," lubas Saks.

Saks, kes on tuntud eelkõige Põhja-Tallinna liikmena, ei välista, et ka mõnel Põhja-Tallinna live'il tema lugu kõlab.