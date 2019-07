Rannapungerjal algab kümnes Tuletorni muusikafestival

"Kodukohas festivali korraldada on lust, teeb südame soojaks ja paneb ta kiiremini põksuma," rääkis Tuletorni muusikafestivali peakorraldaja Guido Kangur. "Kodukandirahvas on nõudlik, aga väga toetav ja kaasaelav – kõik need kümme aastat. Peipsi lainete kõla, Ida-Virumaa looduse eriline lumm – kahel päeval on Rannapungerja kant täis kaunist muusikat, erakordseid helisid ja hääli. Eesti parimad muusikud toovad kokku Eesti parima publiku," lisas ta.

Festivali kava on mitmekesine. "Muusikavalik ulatub meeskoorist ja bigbandist kuni rokiklassikani. Esinevad Rein Rannap, Vaiko Eplik, Ott Lepland, Robert Linna, ansamblid Mahavok ja Radar. Stiilidest on esindatud nii meeleolujazzi, poppi, bluusi kui ka rokki. Jimi Hendrixi 77. sünniaastapäeva tähistamiseks esitavad Robert Linna, Jaak Sooäär, Henno Kelp ja Kristjan Kallas maailma tippmehe loomingut," kirjeldas Kangur.

Tuletorni kontsert toimub 26. ja 27. juulil. Festivali eestvedajad on Pille Lukin-Kangur ja Guido Kangur.

Reede 26. juuli

18.00 Avamine. Avinurme Puhkpilliorkester

19.00 Rita Ray ja Estonian Dixiland Band

20.30 Forestalia meeskoor

21.30 Jaak Sooäär, Robert Linna, Henno Kelp, Kristjan Kallas. Jimi Hendrix

23.00 Mahavok. Solistid Anet Vaikmaa ja Marten Kuningas

Laupäev 27. juuli

16.00 Hendrik Relve

17.30 Bigband Mickeys

19.00 Tõnu Raadik

20.00 Ansambel RADAR

21.30 Rein Rannap ja Ott Lepland. "Tagasirändur"

23.00 FEST: Aivar Tommingas, Vaiko Eplik, Vambola Fuchs, Mati Vaarman