13. korda toimuv Positivus toob Lätti kohalikud muusikud ja maailmaartistid

Esinejatenimekiri aga sisaldab nii maailma tippartiste, kes ka teistel suurtel Euroopa festivalidel pealavadel esinevad - nagu näiteks The 1975, Underworld, Royal Blood, Disclosure (DJ set) – kui ka kohalikke Baltikumi staare ja talente alustades sellistest bändidest nagu Ewert and The Two Dragons, Very Cool People (Läti), Daddy Was A Milkman (Leedu) ja lõpetades mitmete teiste lauljate, laulukirjutajate, räpparite ja DJ-dega.

Positivus on müüki pannud piletid eribussile, mis sõidab reedel, 26. juulil kell 13.00 Tallinnast Salagrivasse ning pühapäeval, 27. juulil kell 11.00 Salacgrivast tagasi Tallinna.