Eestikeelset "Lõvikuningat" saatis range kontroll: kui sentimeeter läks mööda, tuli uuesti teha

"Lõvikuninga" (The Lion King") uusversioonile eesti keeles hääle andnud muusikud Valter Soosalu ja Norman Salumäe tõdesid, et ennast kinoekraanilt kuulda on paras väljakutse.

Soosalu ütles ETV saates, et iseennast suurelt ekraanilt kuulda on suhteliselt õudne. "Enam-vähem jäin iseendaga rahule, nüüd ma teeksin juba mõned asjad teistmoodi. Tookord mul ei olnud võimalust ennast näha ja kuulda selles tervikus. Aga pigem ma arvan, et enda võimetele vastavalt," arutles Soosalu, kuidas tal suslik Timoni roll välja tuli.

Salumäe tõdes, et oli samuti enda suhtes kriitiline, kuid tema jaoks oli kõige keerulisem jäljendada stuudios ingliskeelset versiooni. "Mu emotsioon peab olema sama, aga ma ei tohi seda öelda ingliskeelse intonatsiooniga, et see oleks loomulik ka eesti keeles," arutles Salumäe, mis oli hääle pealelugemise keeruline osa.

Muusikud lisasid, et tegelikult loetakse tegelastele häält peale stuudios üksinda ning dialoog sünnib alles hiljem postproduktsioonis. Iga lause on näitlejatele ette kirjutatud ja intonatsioonini välja rangelt kontrollitud. "Ei saa arvata, et kui on originaalloojad, siis nad lasevad kogu maailmal möllata nende loominguga," põhjendas Soosalu. "Üsna täpselt peab seda tööd tegema nii nagu loojad on seda ette näinud. Seda pärast kontrollitalkse ja kui sa ikkagi lähed juba sentimeetri võrra mööda, tuleb see koht uuesti teha pärast," lisas ta.

Uusversioon "Lõvikuningast" on inspireeritud Disney 1994. aasta animafilmist. Salumäe tõdes, et lapsena oli "Lõvikuningas" tema lemmikmultifilm. "Mingi hetk ma sain soomekeelse VHS-i," arutles ta, et oskas filmis kõlavaid laule soome keeles kaasa laulda.

Soosalu vaatas lapsena aga pigem MacGyverit. "Pean tunnistama, et ma vist ei olegi näinud seda vana multikat algusest lõpuni. Loomulikult me teame, et ta on olemas ja see oli väga suur frantsiis ja T-särgid, postrid, plakatid, klipid, naljad ja laulud, aga ma vist ei ole seda tervikuna näinud," tõdes Soosalu.

"Lõvikuningas" esilinastus Eestis 19. juulil. Film viib vaatajad Aafrika savanni, kus näeb ilmavalgust tulevane kuningas nimega Simba.

"Lõvikuninga" uusversiooni lavastas Jon Favreau, kes kasutas "Lõvikuninga" tegemisel ära kõiki neid oskusi, mille omandas Disney stuudio kogupereseikluse "Džungliraamat" tegemise käigus.

Eesti keeles dubleeritud filmile kinkis Nalale hääle Liis Lemsalu. Lisaks talle astuvad filmis oma häälega üles Lucas Christopher Varema (Väike Simba), Valter Soosalu (Timon), Kalle Sepp (Pumba), Norman Salumäe (Simba), Mait Malmsten (Scar), Marko Matvere (Mufasa), Erki Laur (Zazu), Aurelia Raadik (Väike Nala), Andrus Vaarik (Rafiki), Terje Pennie (Sarabi), Priit Pius (Azizi), Jörgen Liik (Kamari), Evelin Võigemast (Shenzi) ja Liis Lemsalu (Nala).