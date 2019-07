Soomusrong Wabadus väisab Viljandit

Rongi Viljandisse jõudmist tähistatakse raudteejaamas (Vaksali 44) pidulikult kell 12 algaval sündmusel, kus esinevad Kaitseliidu Sakala Maleva sõjatorupillid, muusikud Margus Põldsepp ja Sulev Salm ning sõna võtavad Viljandi linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder, Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill ning ajaloolane Ain-Andris Vislapuu Viljandi muuseumist.

Soomusrongi projekti on käima lükanud Eesti sõjamuuseum koostöös EV100 korraldustoimkonnaga Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks ning Vabadussõja meenutamiseks. Soomusrong nimega "Wabadus" startis tänavu 4. jaanuaril Kehrast. Rongi sees on Vabadussõda ja soomusrongide lugu tutvustav näitus, mis on külastajatele tasuta.

Soomusrong jätkab liikumist terve 2019. aasta jooksul ning jõuab loodetavasti kõikjale, kus on olemas raudtee. 23. juulist kuni 1. augustini peatub rong oma teekonnal Viljandi raudteejaamas ning on kella 11–18 vahel külastajatele tasuta avatud. Giidideks on nii sõjamuuseumi töötajad kui koostööpartnerid teistest muuseumitest.

Sündmus on tasuta ning kohaletulnutel on võimalus maitsta ka sõdurisuppi.