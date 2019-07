Folginädalavahetuseks oodatakse Viljandisse 25 000 külastajat

Neljapäeval, 25. juulil algava Viljandi pärimusmuusika festivali korraldajad prognoosivad, et sündmus võib Viljandisse tuua taas ligi 25 000 külastajat. Huvi festivali vastu on märgata ka välismaiste külastajate seas.

27. korda toimuva ning seekord "Hea lugu!" teemat kandva folgipeo piletimüük on läinud sarnaselt varasemate aastatega. Neli päeva enne festivali algust on saada kontserdipileteid kõikide artistide kontsertidele, päevapasse ja seeniorpasse. Festivalipassid ja noortepassid on aga juba välja müüdud.

"Kindel võib olla aga ka selles, et iga festivalipäev toob rohkelt väärt artiste, nii et elamuseta ei tohiks jääda ükski muusikasõber - ka see, kes spontaanselt ja ilma põhjalikku eeltööd tegemata Viljandisse satub," ütleb festivali pealik Ando Kiviberg.

Eelmüügist soetatud festivali passi, noortepassi või seeniorpassi omanikel on võimalik see juba tänasest, 22. juulist vahetada käepaelte vastu Tallinnas Solarise keskuse, Tartu Kaubamaja ja Viljandi Pärimusmuusika Aida Piletilevi müügipunktides, et vältida Viljandis piletitelgi juures sabas seismist.

Põhja- ja Baltimaade ühe suurima ja vanima muusikafestivali programmis on rohkelt välismaiseid artiste ning festivalile eelneva Eesti ETNO laagris on osalejaid kokku 22 riigist, erinevatest maailmajagudest. Ka külastajaid naaberriikidest ning kaugetest maadest on Viljandisse oodata. Festivali turunduspealiku Annika Vihmanni sõnul on välismaalt ostetud 291 festivalipassi, nende hulgas on ka nii noorte- kui ka seeniorpasse, lisaks neile ka 274 päevapassi. "Kõige rohkem on meid üles leitud Soomest, Rootsist, Saksamaalt ja Suurbritanniast," ütles Vihmann. "Kõige eksootilisemad kohad aga, kust on festivalipass soetatud, on Singapur, Uus-Meremaa, Araabia Ühendemiraadid, Indoneesia, Iisrael ja Kaplinn," täiendas ta.