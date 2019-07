Vikerraadio toob kuulajateni riigikogu melomaanide lemmiklaulud

Esmaspäeviti kell 19.05 valivad suvesaates "Riigikogu muusikatund" muusikat Siim Pohlak EKREst, Riina Sikkut Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, Üllar Saaremäe Isamaast, Heidy Purga Reformierakonnast ja Marika Tuus-Laul Keskerakonnast.

Suvesarja "Riigikogu muusikatund" avab esmaspäeval, 22. juulil kell 19.05 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja ja raadiojuht Siim Pohlak. "Muusika on mulle oluline olnud lapsepõlvest alates. Esimesed kokkupuuted olid Eesti Raadio programmide ja MTV kaudu, mida 1990ndate päris alguses oli väikse poisina võimalik vaadata. 1990ndate lõpul algas kooliraadio ja koolipidude kaudu diskorina tegutsemine, mis viis üle Eesti ja Läti erinevatesse kultuuri- ja rahvamajadesse ning kestis kuni 2012 aastani," meenutas Pohlak oma teed muusika juurde. "Täna jõuan muusikat kuulata peamiselt autoga sõites, lugude valik sõltub meeleolust. Saates kuuleb erinevaid žanre kantrist ja pop-rokist kuni tantsumuusikani, saate lõpuosas kõlavad ka mõned rahulikumad lood. Suures pildis aga liigituvad minu eelistused ilmselt popmuusika alla," rääkis Pohlak, mis Vikerraadios õhtul kõlab.

Kokku viiel esmaspäeval saab Vikerraadios kuulda kõikide praeguse riigikogu erakondade esindajate lemmikmuusikat. Lisaks Siim Pohlakule toovad kuulajateni oma valiku veel sotsiaaldemokraatide esindaja Riina Sikkut, kes peab muusikat oma elus oluliseks teguriks; Isamaasse kuuluv Üllar Saaremäe, keda teame kui näitlejat, lavastajat, punkansambli Streptococcus Pyogenes lauljat ja Punklaulupeo eestvedajat; reformierakondlane Heidy Purga, endine Raadio 2 peatoimetaja, keda võib tänaseni saate- ja pidudesarjal Must Mesi DJ-puldis plaate mängimas kuulda; keskerakondlane Marika-Tuus Laul on paljude muude ametite seas töötanud ka helirežissöörina, saatejuhina ning muusikal on tema elus oluline koht.

Varasemalt on Vikerraadio saatesarjas "Riigikogu muusikatund" aastatel 2016 ja 2017 kuulajatega oma lemmiklaule jaganud Mart ja Martin Helme Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast, Heimar Lenk ja Enn Eesmaa Keskerakonnast, Tarmo Kruusimäe ja Maire Aunaste Isamaast, Artur Talvik ja Andres Ammas Vabaerakonnast, Madis Milling ja Imre Sooäär Reformierakonnast, Hardi Volmer ja Eiki Nestor Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.

Varasemaid saateid kuuleb Vikerraadio kodulehelt.