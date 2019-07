Indrek Ventmannil ilmus esimene muusikavideo

Loo autoriteks on Allan Kasuk, Indrek Ventmann ja Leedu laulukirjutaja Juozas Martinkenas. Tegemist on Juozase esimese koostööprojektiga Eestis. Juozas on Leedu laulja, produtsent ja laulukirjutaja, kellel ilmus aastal 2018 album "Mixed Blessing". Samal aastal osales ta ka Leedu Eurovisioonivoorus.

Muusikavideo sepistas valmis Martin Heinla, kelle kaamerast on viimasel ajal muusikavideosse püütud ka näiteks Birgiti ja Tanel Padari uued singlid.