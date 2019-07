ETV toob hinnatud seriaalis vaatajate ette Picasso kireva elukäigu

"Geeniuse" sari näitab Picassot läbi kahe eluperioodi neid kaht omavahel põimides – noorukipõlve, mille jooksul ta oma annet avastab, ja meistrit tema küpsemas eas, kui ta oli jõudnud kuulsuse tippu. Noort Picassot kehastab sarjas Alex Rich, 91. eluaastani elanud kunstnikku vanemas eas Antonio Banderas. Viimast seob Picassoga lisaks Hispaania päritolule ka ühine kodulinn Malaga.

Antonio Banderasele on kunstniku rolli varemgi pakutud, ent ta on sellest loobunud kartuses, et ükski linateos ei ole suurele kunstnikule vääriline. Ometi on Picasso roll olnud üks tema unistustest, mille ta "Geeniuses" nüüd esimest korda ette võtab.

Maailma kunstiajalukku suurte tähtedega kirjutatud Pablo Picassot on nimetatud geeniuseks. Teda on ülistatud ande tõttu, kuid sama palju on räägitud ka Picasso keerulisest iseloomust. Picasso teele jäid mitmed murtud südamed ja seda draamasari ka tõetruult portreteerib. Ajastule omaselt on sarja pikitud aga ka poliitilised teemad, sh fašismi tõus Euroopas ja Picasso kodumaal Hispaanias. Kõige selle keskel ei unusta sari siiski kunsti ja Picasso teoseid ning nende loomise lugu.

National Geographicu loodud "Geeniuse" sarjast on kujunenud selle üks suurimaid edulugusid. Lisaks Picassole on elulooline draamasari valminud ka Albert Einsteinist, mis ETV-s tuleb näitamisele pärast kümneosalise Picasso loo lõppu. Nii Picassot kehastanud Banderas kui ka Einsteini rolli suurepäraselt sisse elanud Geoffrey Rush teenisid mõlemad ajalooliste tegelaskujude kehastamise eest Kuldse Gloobuse ja Emmy nominatsiooni.

"Geenius. Picasso" on ETV eetris esmaspäeviti kell 22.15.