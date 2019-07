Ekspert: "Avatar" on ajale jalgu jäänud, "Lõvikuningas" näitab animatsiooni uut taset

Suvel jõudis kinodesse Disney legendaarse "Lõvikuninga" ("The Lion King") värske animatsioon. Animatsioonistuudio Frost FX tegevjuht Marko Post selgitas, et sellisel tasemel animatsiooni tootmine on saanud võimalikuks paari aastaga.

Posti sõnul saab "Lõvikuninga" puhul tuua paralleele kümne aasta taguse "Avatariga", kus kasutati samuti virtuaalset võtteplatsi. Kui "Avatari" ilmumisel tundus film olevat tehnoloogiaime, siis kümne aastaga on tehnoloogia märgatavalt edasi arenenud, vahendas "Vikerhommik".

Post tõdes, et sattus isegi hiljuti taas "Avatari" vaatama. "Tundus, et tehnoloogia on ikka nii palju edasi läinud. Kui esimest korda sai "Avatari" nähtud, tundus kõik nii uus ja äge. Praeguseks on tehnoloogia nii palju edasi läinud, et visuaalne pilt on nii palju paremaks läinud," selgitas Post.

"Lõvikuninga" režissöör Jon Favreau on öelnud, et paari aasta jooksul tekkinud tehnoloogia võimaldas tal üldse "Lõvikuninga" uusversiooni luua. Samas pole tegemist kalli ja unikaalse tehnoloogiaga. "See tarkvara ja riistvara, mida nad võtteplatsil kasutasid, on täna saadaval, mine poodi ja osta. Igaüks võib saada "Lõvikuninga" režissööriks. Seal on lihtsalt see, kuidas seda nutikalt ära kasutada," ütles Post.

Posti sõnul liigutakse filmimaastikul üha enam selles suunas, et suur osa filmi sisust tehakse arvutite abil. "Ma arvan, et mingist hetkest ja isegi täna juba tavalistes filmides on rohkem 3D animatsiooni kui näitlejaid ise või päris võttepaiku ja ma arvan, et see suund jätkub. See annab võimaluse režissööridel ja lugude jutustajatel luua maailmu, mis reaalselt ei eksisteeri, aga tunduvad meile reaalsed," põhjendas ta.

Samas ei usu Post, et päris näitlejad selle tulemusel tööta jäävad. "Inimese puhul on see, et meie silm on niivõrd terav, et me näeme väikesi nüansse, mis animaatorile võivad kahe silma vahele jääda. Päris realistlikku inimest veel loodud ei ole, mis täies pikkuses võiks inimese ära petta," ütles ta.

Ta lisas, et vaatajad tahavad näha inimeselt inimesele näitlemist. "Seal on lihtsalt see, kas me saame tuua kinoekraanile või telesse näitlejaid, kes on juba ära läinud või luua täiesti uusi näitlejaid," ütles Post, miks animatsiooni vaja on. Surnud näitlejate tagasitoomine ekraanile on animatsiooni abil juba mitmeid kordi kasutatud võte, seda näiteks filmides "Tähesõjad" ja "Fast and Furious".

Kui tehnoloogia areneb vaid mõne aastaga, siis inimeste puhul, kes filme animeerivad, loeb aastatepikkune kogemus. "Selliste filmide taga on väga suur töö. Meeskonnad, kes nendega töötavad, on tuhanded inimesed. See kogemus tegelikult, mis nendesse filmidesse on pandud, on aastatepikkune. See ei ole, et viimase paari aasta jooksul on kogu teadmine tekkinud," ütles Post.

Eestis kasutati animatsiooni näiteks suurfilmi "Tõde ja õigus" stseenides, kus loodi võttepaiku, mida olemas ei olnud. "Loo paremaks jutustamiseks me ehitasime hästi palju 3D maju, mida me paigutasime hästi palju erinevatesse kaadritesse laiali," rääkis Post.

Suurem osa töödest teeb Eesti animatsioonistuudio aga välisturgudele, näiteks Skandinaaviasse, USA-sse ja Aasiasse. "Iga järgnev projekt on põnevam ja see ongi see, mida me tahame, et ei oleks seisvat vett, vaid pigem oleks areng," ütles Post, et tööd animaatoritele jagub.