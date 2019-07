Chicago muusikafestival tühistati haruldaste lindude pesitsemise tõttu

Chicagos Montrose rannas pidi 23. kuni 24. augustini toimuma muusikafestival Mamby on the Beach, kuid avastati, et samas rannas pesitseb üks Põhja-Ameerika ohustatumaid linnuliike hõbetüll ning festival tühistati.

Hõbetüllid, kes Montrose rannas pesitsevad, munesid just välja ka kolm poega, vahendas Consequence of Sound. Tegemist on esimeste Chicagos sündinud hõbetüllipoegadega viimase 60 aasta jooksul.

Festivali korraldajad kinnitasid, et kuigi nad on proovinud leida üritusele uut toimumiskohta, on nii viimasel hetkel keeruline leida uut kõigile tingimustele vastavat paika. "Me ei suudaks pakkuda fännidele ja artistidele sellist rannafestivali kogemust nagu me sooviksime," sõnasid korraldajad.

Mamby on the Beach festivalil pidid üles astuma Brockhampton, Flying Lotus, Santigold, Troye Sivan, Sylvan Esso, Phantogram jpt.