Tänavuse Teppo lõõtsa võistumängimise võitis Rasmus Kadaja

Võitja Rasmus Kadajale järgnesid teist ja kolmandat kohta jaganud Ants Järv ja Anti Nöör. Täiskasvanute klassis võitis lõõtsamängijate võistluse Tõnus Taul, noortest Kertu Hordo ja Mart Kirotar ning algajate klassi mängijatest oli parim Tiimar Tartes. Võru valla eripreemia sai Taivo Leis ning eripreemia kõige omapärasema mängustiili eest Ülar Saarniit

Esimest korda võeti lõõtsamängijate võistluse mõõtu juba 1971. aastal. Traditsiooniliselt mängitakse võistu ainult kuulsa pillimeistri August Teppo või tema pillide eeskujul valminud lõõtsadel eri võistlusklassis, alustades algajatest, kel mängukogemust vaid aastajagu. Neile lisanduvad noorte ja täiskasvanute klassid. Kõige kõvemate pillimeeste ehk ässade klassi mahuvad võistlema need, kes varem on täiskasvanute klassis edukad olnud. Neljal korral on kuulutatud välja ka lõõtsakuningas, kes on selle krooni saanud kolmekordse ässade klassi võitjana.

Žüriis olid seekord lõõtsamängu hindamas Kadri Laube, Toomas Ojasaar, Harri Lindmets ja Siiri Konksi.