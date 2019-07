Pärnu Rõõmsate Laste festival keskendus õppimisele, muusikale ja käsitööle

Rõõmsate Laste festival on juba nii tuntud, et Erko Niit ja Laura Junson kirjutasid sellele lausa oma laulu, mis avamisel ette kanti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimesel festivalil ei osanud korraldajad ette näha, et see nii suureks ettevõtmiseks kasvab.

"Tegelikult esimene kord oli - seisime ise sissepääsus ja mõtlesime, et äkki keegi ei tulegi, no oma pere ikka tuleb. Aga tänavusel aastal on ilmataat meid ka hoidnud ja me ootame siia ikka väga-väga palju rahvast. /.../ Alustasime tänavusel aastal natukene varem - kella 10 - ja rahvast järjest voorib siiapoole," rääkis peakorraldaja Kati Ruubel.

Et lastest ei kasvaks sellised tegelased, kes küll teiste ettevõtmisi pealt vaatavad, aga ise kätt külge ei pane, pakuti festivalil hulgaliselt töötube, mis olid väga populaarsed. Reigo Ahvena trummitöötuba oli üks nendest.

Sellistesse töötubadesse kutsutakse teda tihti. "Keskmiselt statistiliselt kord nädalas, aga suvel loomulikult tihedamini. /.../ Ja see teeb rõõmu. Ja kuigi see praegune festival on rõõmsate laste festival, siis see pole mulle väga suur üllatus, et lapsed ongi päris rõõmsad tihtilugu. Eriti kui nad trummi saavad mängida," rääkis Ahven.

Vanematele meeldib festival seetõttu, et seal on palju huvitavaid asju. "On kontserdid, etendused, lastele maiustusi. On tegevusi, Eesti disain. Tõesti, kõik asjad ühes kohas, see ongi hästi äge," rääkis Eleri.