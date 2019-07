"R2 Keikka" toob kuulajate ette Briti bändi Jungle kontserdi

Lisaks Jungle'ile esinesid Roskilde festivalil tänavu Robyn, Wu-Tang Clan, Bring Me The Horizon, Bob Dylan, Skepta, Travis Scott, The Cure, Cypress Hill jpt.

Saate "R2 Keikka" muudab eriliseks see, et kõik kontserdid, mis eetrisse lastakse, kõlavad ainult ühe korra. Saatel puudub järelkuulamine, seega ainus võimalus IDLES'i kontserti kuulata ongi laupäeval, 20. juulil kell 18.00.