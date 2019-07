Tallinn Truck Show tööb Eestisse ligi 100 pilkupüüdvate maalingutega rekat

Ligi 50 erinevate piltidega kaetud rekast koosnev kolonn liikus 19. juulil Tallinna reisisadamast lauluväljakule ning seadis end laulukaare ees parkima, vahendas "Aktuaalne kaamera". Tallinn Truck Show pressiesindaja Reno Hekkonens selgitas, et üritus toimub viiendat aastat ja see on Baltikumi suurim tuunitud rekade näitus.

Kõige kaugemad külalised on Hispaaniast, aga tulijaid on ka Šveitsist, Põhjamaadest ja Saksamaalt. Nii mõnigi Tallinna tulnud rekamees on teinud seda tööd juba mitukümmend aastat ning ütleb, et tegu pole mitte ainult töö, vaid omamoodi eluviisiga. Rootsist pärit rekajuht Patrick Sterckx sõnas, et ta on kogu Euroopa läbi. sõitnud. "Ise hakkasin sõitma, kui olin 18-19 aastane."

Iga näitusel osalev veok on omamoodi kunstiteos, mille maalingutega katmiseks on kulunud mitmeid nädalaid või isegi kuid.