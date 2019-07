Fotod: Metallica oli Tartu kontserdiks valmistunud nimeliste medikatega

"Samas, kui hullunud fännid viskusid rahvasse heidetud medikate järgi, pistis Kirk neid mulle lihtsalt niisama pihku. Ühes meiega mossis seal ka üks väike kutt. Lars nägi seda ja kinkis talle oma pulgad," kirjeldas Mõttus sotsiaalmeedias südamlikku hetke kontserdilt, rääkides bändimeestest Kirk Hammettist ja Lars Ulrichist.

Mõttus sai Metallica kontserti tänu võidupääsmetele jälgida lavale erakordselt lähedalt. "Isegi kui ma pole suur fänn, on väga lihtne olla nende fänn. Milline suhtumine oma esinemisesse, fännidesse, sellesse kohta, kus ollakse! See avaldab muljet," tõdes Mõttus. "Tartu kasvas eile öösel suuremaks kui kunagi varem ja see on äge kogu Lõuna-Eesti jaoks," lisas Lõuna-Eestis korrespondendina töötav Mõttus.