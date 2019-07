Muusik Beyoncé andis välja albumi "The Gift", mis on inspireeritud uuest "Lõvikuninga" filmist. Tegu ei ole ametliku heliribaga, vaid enamik plaadil kõlavad lood on saanud ainest filmi tegelastest ning temaatikast.

Albumil löövad teiste seas kaasa JAY-Z, Kendrick Lamar, Childish Gambino, Pharrell, Tierra Whack, 070 Shake, Major Lazer, vahendas Pitchfork. Beyoncé ise on nimetanud albumit armastuskirjaks Aafrikale, kaasates ka mitmeid Aafrika päritolu artiste ja produtsente. Produtsentidena on albumi "The Gift" juurde kaasatud ka Diplo, DJ Khaled ja Syd.

Uuversioon Disney klassikalisest animatsioonist "Lõvikuningas" jõudis kinodesse üle maailma 19. juulil ning filmis annavad tegelastele oma hääle Seth Rogen, Donald Glover, John Oliver ja Eric André, Beyoncé kehastab filmis Simba elukaaslast Nalat.

Albumit "The Lion King: The Gift" võrreldakse möödunud aastal ilmunud Kendrick Lamari plaadiga "The Black Panther: The Album", mis oli inspireeritud samanimelisest Marveli koomiksifilmist.

Kuula albumit "The Lion King: The Gift":