Väliseesti produtsent Heiki avaldas uue albumi "Tower of Acid"

Värske album "Tower of Acid" on inspireeritud analoogsüntesaatoritest ning acid house'i, new beat'i ja industriaalmuusika rütmidest. Plaadi teemadeks on võimu ärakasutamine, valeuudised, populistid ja pettused.

Heiki Sillaste on Toronto elektroonilise muusika maastikul aktiivne juba aastaid, lisaks soolomaterjalile on ta tegutsenud industriaalansamblis Digital Poodle, bändis Kinder Atom ja süntesaatoriduos Les Fontaines. Ta on koostööd teinud ka reggae-muusiku Michael Rose'i, eksperimentaalpioneeri Zoviet:France / Rapooniga ning ambientduoga dreamSTATE.

Lisaks muusikale on ta ka graafiline disainer, kelle töödega on kujundatud mitmete muusikute albumeid. Ta on ka Torono plaadifirma Paper+Sound omanik.

Kuula albumit "Tower of Acid":