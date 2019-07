Lauri Saatpalu paljastas, kuidas Anu Välba kaht parmu muusikavideos suudlema meelitas

Muusik Lauri Saatpalu rääkis, kuidas karjäär viis teda Dagöni ning naljatas, et ühiskonnakriitiliste laulude kirjutamine on maksnud talle koha mõnes erakonnas.

Saatpalu üks esimesi bände oli koos Mart Moldauga Beep Shop Boys, millega kunagi lavalaudadele ei jõutud. Saatpalu sõnul oleks olnud imelik, kui laval oleks olnud kaks meest, üks laulab ja teine seisab süntesaatori taga. "Meile pakuti küll võimalusi, et jooksevad jänesed ja paljad naised, aga me hoidsime seda tagasi. Meil polnud seda vaja. Beep Shop Boys oli puhas stuudioprojekt," ütles Saatpalu Vikerraadio saates "Hittide radadel".

Edasi tegutses Saatpalu bändis Folkmill, mis algas õhinaga, aga muutus ajapikku tööks. Saatpalu sõnul muutus Folkmilli tegemine aastatega kommertsiks. "Puhtal kommertskaalutlusega muusika tegemisel on sellised asjad, et eks see ennast lõhub," ütles Saatpalu. Kokku oli Saatpalu bändis viis aastat ning esinemisi tuli iga päev. "Ma tundsin, et ma olen kõrtsimuusik," avaldas ta.

Folkmilli ajal hakkas Saatpalu tegema Folkmilli bändikaaslaste Tiit Kikase ja Peeter Rebasega folgist erinevat muusikat ning 1998. aastal sündis Dagö. 2000. aastal avaldati esimene album ja avalooks sai "Tagareas". Eurolaulu konkursil esitas seda pala Siiri Sisask.

Dagö teine album kandis nime "Toiduklubi". "Meie esimene plaat sai väga kiita igalt poolt, aga mida ei olnud, olid kontserdid," ütles Saatpalu, et Tiit Kikas oli teise plaadi ilmumiseks bändist lahkunud, sest ei jõudnud edu ära oodata. Kui "Toiduklubi" avalikkuse ette jõudis, tuli ka edu. "See sai ka kiita, see sai veel rohkem ordeneid ja nominatsioone kui esimene album. Siis tulid äkki talvel suured kontserdid paar tükki ja rahvast oli puupüsti täis, suvel tehti suur tuur Ultima Thulega," ütles Saatpalu, et eduga läks aega, aga see tuli.

Kikas tagasi bändi ei läinudki. "Ansambel Dagös on teisigi inimesi vahetunud, küll mitte nii olulisi kui Tiit," ütles Dagö, et nii ansamblites juhtubki.

Dagö paistis silma ühiskonnakriitiliste lauludega, näiteks Saatpalu kirjutatud "Teine Kadriorg" pilas mõistet teine Eesti.

Saatpalu selgitas, et Kadriorus oli toona kõrvuti rikkus ja äärmine vaesus. Kadrioru lossi kõrval olid linnajaos nurgapoed ja parmud. Looks sai Saatpalu inspiratsiooni Peeter Võsa saatest. René Vilbre ja Anu Välba abiga lavastati sellest lõigust muusikavideo. "Ma mäletan, olid kirkad hetked, kus Anu Välba maksis raha kahele parmule 25 kulli per nase, et nad suudleksid - oma koledad kärsad kokku paneksid ja mõlemad rahad läksid vanaeide taskusse," meenutas Saatpalu üht hetke muusikavideo võtetelt.

Saatpalu muigas, et on kriitiliste lugude eest saanud omal moel tagasisidet ka poliitikutelt. "Mind ei ole mitte ühtegi parteisse mitte kunagi kutsutud," naeris ta.

Koos majanduslangusega tuli langus ka Dagö edus. "Tuuridega on meil kööga. See on tänu Lehman pangale nüüd küll selge. 2008 olid viimased tuurid, see oli see aeg, kui maailm juba kärssas, meil oli vel viimane suvi pidu. Meile jõudis see majanduskriis natuke järellainena," ütles Saatpalu. 2011 prooviti taas Dagöga tuurile minna. "See oli väga tore. Korraldajad rahule ei jäänud, meie jäime küll," ütles Saatpalu, et igal õhtul meelitati saali tuhat inimest, korraldajad olid arvestanud aga paari tuhandega.

Praegu on Dagöl taas meeldiv ootusärevus, sest järgmisel kevadel ilmub bändi uus album, millelt on juba avalik esimene singel "Tantsin su poole".